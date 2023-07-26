В Улан-Удэ полицейская машина попала в аварию



Всё произошло ночью 26 июля в столице Бурятии, на улице Жердева. В telegram-канале «Весь Улан-Удэ» рассказали, что автомобиль ППС попал в ДТП недалеко от торгово-развлекательного центра People’s Park.







По словам очевидцев, таксист не пропустил служебную машину с мигалками. В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» информацию об аварии на улице Жердева подтвердили и пояснили, что сейчас устанавливаются её обстоятельства.



- Автомобиль патрульно-постовой службы следовал на адрес по сообщению о бытовом конфликте и проезжал перекрёсток с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами, – отметили в ведомстве.



Транспортные средства получили механические повреждения. В ДТП никто не пострадал. В МВД сейчас проводят проверку, по результатам которой примут правовое решение.

