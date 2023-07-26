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В Улан-Удэ ночью горел «Лексус»

В Улан-Удэ ночью горел «Лексус»
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в 105 квартале

Ночью в 105 квартале Улан-Удэ загорелся автомобиль  марки «Лексус». Прибывшие пожарные быстро потушили огонь, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания.

С начала года в республике зарегистрировано 56 возгораний автотранспорта. Основная причина – неисправность электрооборудования.

- Своевременно проходите техосмотр транспортного средства, - призвали в МЧС. 
пожар автомобили

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