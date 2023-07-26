В Улан-Удэ ночью горел «Лексус»

Пожар произошёл в 105 квартале



Ночью в 105 квартале Улан-Удэ загорелся автомобиль марки «Лексус». Прибывшие пожарные быстро потушили огонь, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания.



С начала года в республике зарегистрировано 56 возгораний автотранспорта. Основная причина – неисправность электрооборудования.



- Своевременно проходите техосмотр транспортного средства, - призвали в МЧС.



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