Пожар произошёл в 105 квартале
Ночью в 105 квартале Улан-Удэ загорелся автомобиль марки «Лексус». Прибывшие пожарные быстро потушили огонь, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания.
С начала года в республике зарегистрировано 56 возгораний автотранспорта. Основная причина – неисправность электрооборудования.
- Своевременно проходите техосмотр транспортного средства, - призвали в МЧС.
В Улан-Удэ ночью горел «Лексус»
Происшествия, Фото:
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