На федеральной трассе в Бурятии опрокинулся КамАЗ





Вечером 25 июля в Кабанском районе, на 332-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал», произошло ДТП. Перед поворотом в село Большая Речка опрокинулся КамАЗ.В группе «Кабанск-инфо.24/7» сообщили, что сидевший за рулём мужчина не справился с управлением. В итоге автомобиль перевернулся на бок.В ДТП пострадал сам водитель. На трассе пришлось ввести реверсивное движение для легковушек, а проезд большегрузов там ограничили. Реверс сняли утром 26 июля.