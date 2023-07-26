На федеральной трассе в Бурятии опрокинулся КамАЗ

Там пришлось ввести реверсивное движение
Вечером 25 июля в Кабанском районе, на 332-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал», произошло ДТП. Перед поворотом в село Большая Речка опрокинулся КамАЗ.
В группе «Кабанск-инфо.24/7» сообщили, что сидевший за рулём мужчина не справился с управлением. В итоге автомобиль перевернулся на бок.
В ДТП пострадал сам водитель. На трассе пришлось ввести реверсивное движение для легковушек, а проезд большегрузов там ограничили. Реверс сняли утром 26 июля.
На место происшествия выдвинулись спасатели
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