26 июля

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На федеральной трассе в Бурятии опрокинулся КамАЗ

На федеральной трассе в Бурятии опрокинулся КамАЗ
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Там пришлось ввести реверсивное движение

Вечером 25 июля в Кабанском районе, на 332-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал», произошло ДТП. Перед поворотом в село Большая Речка опрокинулся КамАЗ.


В группе «Кабанск-инфо.24/7» сообщили, что сидевший за рулём мужчина не справился с управлением. В итоге автомобиль перевернулся на бок.

В ДТП пострадал сам водитель. На трассе пришлось ввести реверсивное движение для легковушек, а проезд большегрузов там ограничили. Реверс сняли утром 26 июля.
ДТП пострадавшие

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