На место происшествия выдвинулись спасатели
В Курумканском районе Бурятии утонула 46-летняя женщина. Трагедия произошла на реке Баргузин в местности Кирпичики, что вблизи села Курумкан.
- Для проведения поисковых работ выехали спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда в количестве трёх человек и двух единиц техники, - сообщает «Курумкан-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на реке Уда в столице Бурятии едва не утонула 13-летняя девочка. Её успели вовремя спасти.
До этого трагедия на воде произошла 23 июля в Муйском районе – на озере Ульто утонул мужчина. Его тело на берег подняли местные жители.
В Бурятии утонула женщина
Происшествия, Фото:
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