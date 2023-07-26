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В Бурятии утонула женщина

В Бурятии утонула женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На место происшествия выдвинулись спасатели

В Курумканском районе Бурятии утонула 46-летняя женщина. Трагедия произошла на реке Баргузин в местности Кирпичики, что вблизи села Курумкан.

- Для проведения поисковых работ выехали спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда в количестве трёх человек и двух единиц техники, - сообщает «Курумкан-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на реке Уда в столице Бурятии едва не утонула 13-летняя девочка. Её успели вовремя спасти.

До этого трагедия на воде произошла 23 июля в Муйском районе – на озере Ульто утонул мужчина. Его тело на берег подняли местные жители.

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