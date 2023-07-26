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Улан-удэнца осудили за изнасилование и убийство 17-летней давности

Улан-удэнца осудили за изнасилование и убийство 17-летней давности
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Совершивший зверское убийство улан-удэнец тогда ещё был подростком

33-летний житель Улан-Удэ получил 6,5 лет колонии за убийство, сопряжённое с изнасилованием, совершённое 17 лет назад.

Зверское убийство произошло летом 2006-го в заиграевском посёлке Горхон. 16-летний подросток из Улан-Удэ приехал туда на каникулы к бабушке. В один из июльских дней он выпивал вместе с местной молодёжью. Затем компания отправилась в гости к ещё одной знакомой, но одна девушка отказалась гулять дальше и осталась дома.

Позже, попрощавшись со всеми, парень вернулся к той самой девушке и предложил ей интим. Когда же она отказала, набросился на неё, ударил по голове обломком кирпича и изнасиловал.

На этом молодой человек не остановился. Он нанёс ещё несколько ударов фрагментом кирпича и ножом по голове и телу несчастной и скрылся. Девушка умерла на месте.

Преступление долго оставалось нераскрытым. Лишь в 2023 году при очередной проверке отпечатков, обнаруженных на месте расправы, по постоянно обновляющимся базам данных удалось найти совпадение.


Идентифицированный мужчина был задержан. Сперва он отрицал свою причастность к убийству, но сознался после исследования на полиграфе и допроса свидетелей по вновь открывшимся обстоятельствам.

- Суд с учётом несовершеннолетнего возраста виновного на момент совершения преступления и других смягчающих обстоятельств назначил ему 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Удовлетворены исковые требования матери девушки о возмещении морального вреда в размере 3,5 млн рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.
изнасилование убийство

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