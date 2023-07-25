В Бурятии из-за электроинкубатора загорелся дом









Общими усилиями очаг ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Пострадавших нет. Жильцы дома спаслись из задымленного здания самостоятельно.



Причиной возгорания послужил аварийный режим работы электроинкубатора длительного действия, установленного на веранде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», 24 июля в селе Бурнашево Тарбагатайского района

Общими усилиями очаг ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Пострадавших нет. Жильцы дома спаслись из задымленного здания самостоятельно.Причиной возгорания послужил аварийный режим работы электроинкубатора длительного действия, установленного на веранде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Как сообщал «Байкал-Daily», 24 июля в селе Бурнашево Тарбагатайского района на пожаре в частном доме погибла женщина . Причиной трагического возгорания стал аварийный режим работы электросчётчика.

Днём 25 июля в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии загорелся двухквартирный жилой дом. На момент прибытия пожарных горела веранда одной из квартир. Огонь распространился на кровлю.К тушению также был привлечены сотрудники пожарно-спасательной части №56, которые находились в районе на крупном пожарно-тактическом учении. Всего на месте работали 10 пожарных и четыре единицы техники.