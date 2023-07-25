На помощь пришли спасатели
Вечером 24 июля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что нужна помощь туристке в Аршане. 49-летняя женщина получила травмы вблизи водопада.
- Женщина и её дочь поднимались вдоль реки Кынгарга. Там оступилась и упала со склона, после чего не смогла самостоятельно вернуться на тропу, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Прибывшие спасатели с помощью альпинистского снаряжения помогли женщинам вернуться на тропу и сопроводили их в посёлок Аршан.
Травмированная женщина была доставлена в населённый пункт в удовлетворительном состоянии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 июля в Тункинском районе парочка застряла на пике Любви.
В Бурятии туристка упала со склона у водопада в Аршане
Происшествия, Фото:
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