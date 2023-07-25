25 июля

24 июля

Популярное

В Бурятии туристка упала со склона у водопада в Аршане

В Бурятии туристка упала со склона у водопада в Аршане
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На помощь пришли спасатели

Вечером 24 июля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что нужна помощь туристке в Аршане. 49-летняя женщина получила травмы вблизи водопада.

- Женщина и её дочь поднимались вдоль реки Кынгарга. Там оступилась и упала со склона, после чего не смогла самостоятельно вернуться на тропу, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Прибывшие спасатели с помощью альпинистского снаряжения помогли женщинам вернуться на тропу и сопроводили их в посёлок Аршан.

Травмированная женщина была доставлена в населённый пункт в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 июля в Тункинском районе парочка застряла на пике Любви.


туристы травмы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске виновника смертельного ДТП заключили под стражу
Происшествия, 25.07.2023
Мужчина ранее неоднократно судим за пьяную езду
В Улан-Удэ продолжают косить траву
В Улан-Удэ продолжают косить траву
Происшествия, 25.07.2023
Жители могут оставлять заявки на травостой
В Братске перед судом предстанут курьеры, забиравшие деньги у стариков
В Братске перед судом предстанут курьеры, забиравшие деньги у стариков
Происшествия, 25.07.2023
Мошенники обобрали пенсионеров почти на три миллиона рублей
Житель Бурятии сломал рёбра сожительнице и порвал её паспорт
Житель Бурятии сломал рёбра сожительнице и порвал её паспорт
Происшествия, 25.07.2023
Произошло это, когда девушка решила покончить с отношениями
В Улан-Удэ воры с пистолетом угрожали сторожу СТО
В Улан-Удэ воры с пистолетом угрожали сторожу СТО
Происшествия, 25.07.2023
Позже молодые люди пытались убежать от росгвардейцев
В Братске воры не смогли разобрать машину и сожгли её
В Братске воры не смогли разобрать машину и сожгли её
Происшествия, 25.07.2023
Как пояснили задержанные, подержанную «Тойоту» они подожгли случайно, когда воровали запчасти
Неадекватный мужчина держит в страхе жителей посёлка в Бурятии
Неадекватный мужчина держит в страхе жителей посёлка в Бурятии
Происшествия, 25.07.2023
«Этот псих днём по улице без трусов ходит», - говорят местные жители
В Иркутске виновник ДТП сбежал из больницы
Происшествия, 25.07.2023
Полицейские призывают его самостоятельно явиться в дежурную часть
В Бурятии осудили мужчину, пытавшегося вывезти за границу ценнейший мускус кабарги
В Бурятии осудили мужчину, пытавшегося вывезти за границу ценнейший мускус кабарги
Происшествия, 25.07.2023
Ущерб от его действий перевалил за девять миллионов рублей
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
Происшествия, 25.07.2023
Он действовал в Заиграевском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^