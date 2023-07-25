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В Улан-Удэ продолжают косить траву

В Улан-Удэ продолжают косить траву
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Жители могут оставлять заявки на травостой

На магистральных улицах и в скверах Октябрьского района Улан-Удэ продолжают косить траву. В общей сложности с июня скошено травы на общей площади более 350 тыс квадратных метров, сообщили в районной администрации.

Повторное кошение провели на улицах: Ключевская, Мокрова, Кольцова, Жердева, Сахьяновой, Боевой, а также вдоль дороги в микрорайона Энергетик.


Сегодня работы ведутся на улице Трубачеева и на проспекте Строителей. Завтра траву будут косить на улице Конечная и в сквере «Строителям БАМа».

- Работы по кошению травостоя находятся на постоянном контроле администрации. Специалисты ежедневно объезжают территорию района для выявления замечаний в работе подрядчика и составления плана дальнейших работ. Также ежедневно отрабатываются заявки, которые поступают в администрацию от жителей, - отметили в мэрии.

Кошение травостоя началось на территории района в июне и продлится до конца сентября.

трава

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