В Улан-Удэ воры с пистолетом угрожали сторожу СТО

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Позже молодые люди пытались убежать от росгвардейцев



Ранним утром 24 июля во вневедомственную охрану Росгвардии в Улан-Удэ поступил сигнал тревоги. Сработала тревожная кнопка на станции техобслуживания, куда незамедлительно был направлен ближайший наряд.



Прибывшим росгвардейцам сторож сообщил, что двое парней проникли на территорию станции. Когда же мужчина вышел, чтобы их прогнать, они пригрозили ему пистолетом. Работник сразу же нажал тревожную кнопку.



Взяв у сторожа описание и приметы подозреваемых, сотрудники вневедомственной охраны приступили к обследованию местности. Вскоре поступила информация, что на Новом мосту замечены двое молодых людей. При виде служебного автомобиля юноши побежали в сторону частного сектора на 502 км.



Один из подозреваемых был задержан росгвардейцами в районе 502 км, второго обнаружили возле заброшенного здания неподалеку. Под бетонной плитой на втором этаже был найден тот самый пистолет – предположительно, это пистолет Макарова. На место была вызвана следственно-оперативная группа МВД.



- Задержанные, ранее судимые жители Улан-Удэ 18 и 24 лет, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, были доставлены в отдел полиции для принятия правового решения. По факту попытки кражи группой лиц возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

