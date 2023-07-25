В Братске воры не смогли разобрать машину и сожгли её

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Как пояснили задержанные, подержанную «Тойоту» они подожгли случайно, когда воровали запчасти



Сообщение о возгорании машины на улице Кирова поступило в дежурную часть полиции в Братске на прошлой неделе. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, обнаружила «Тойоту Короллу Левин», потушенную пожарными. Исследовав повреждённый пламенем моторный отсек, полицейские обратили внимание на то, что машину явно пытались разобрать. Сыщики пришли к выводу, что вероятные похитители по какой-то причине подожгли иномарку – возможно, пытаясь скрыть следы преступления.



Вскоре сотрудники уголовного розыска установили поджигателей. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 28 и 32 лет. Они не стали отрицать свою причастность к содеянному и пояснили, что совершили поджог случайно. Похищая глубокой ночью детали из чужой машины, простоявшей четыре месяца сломанной, они решили посветить огнём в подкапотное пространство, однако подожгли автомобиль.



В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», также решается вопрос о привлечении их к ответственности за повреждение имущества.

