В Бурятии мужчина «заминировал» железную дорогу, чтобы проверить полицию

Шутнику грозит до пяти лет лишения свободы
В дежурную часть транспортной полиции Улан-Удэ поступил тревожный звонок. Звонивший рассказал, что возле села Вознесеновка Тарбагатайского района неизвестный мужчина остановил маршрутку и попросил пассажиров сообщить в полицию о том, что железная дорога заминирована.
Полицейские и железнодорожники, используя специальные средства и служебных собак, осмотрели железнодорожное полотно и прилегающую территорию. Информация не подтвердилась.
Транспортные полицейские установили и задержали шутника. Им оказался 53-летний житель Забайкальского края, ранее судимый за убийство.
- Мужчина рассказал правоохранителям, что в момент противоправного деяния он находился в состоянии алкогольного опьянения и сообщил о заминировании железной дороги из хулиганских побуждений, чтобы наглядно увидеть действия полиции при получении сигнала о минировании, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчине грозит до пять лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении; расследование продолжается.
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Происшествия, Фото:
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