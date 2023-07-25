В Иркутске виновник ДТП сбежал из больницы

Полицейские призывают его самостоятельно явиться в дежурную часть
Днём 24 июля в микрорайоне Топкинский в Иркутске автомобиль «Хонда» повис на дорожном ограждении.
- Водителю автомобиля внезапно стало плохо за рулём, в результате чего он потерял управление, наехал на бордюр и совершил опрокидывание транспортного средства. В машине с мужчиной находились ещё два пассажира, все участники инцидента доставлены в городскую больницу, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Вечером того же дня стало известно, что водитель «Хонды» - 50-летний иркутянин - сбежал из больницы.
Полицейские призывают его самостоятельно явиться в ближайшую дежурную часть.
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