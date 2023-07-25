В Иркутске виновник ДТП сбежал из больницы









Днём 24 июля в микрорайоне Топкинский в Иркутске автомобиль «Хонда» повис на дорожном ограждении.- Водителю автомобиля внезапно стало плохо за рулём, в результате чего он потерял управление, наехал на бордюр и совершил опрокидывание транспортного средства. В машине с мужчиной находились ещё два пассажира, все участники инцидента доставлены в городскую больницу, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Вечером того же дня стало известно, что водитель «Хонды» - 50-летний иркутянин - сбежал из больницы.Полицейские призывают его самостоятельно явиться в ближайшую дежурную часть.