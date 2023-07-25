Он действовал в Заиграевском районе
Накануне, 24 июля, в Бурятии тушили один лесной пожар. Он возник в Заиграевском районе 23 июля из-за сухой грозы. Пожар действовал в труднодоступной местности – там крутые склоны и каменистые россыпи.
- На тушении работали девять сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,02 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 25 июля новых возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано.
Лесная охрана, сотрудники МЧС и МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 1621 нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Всего рассмотрено 500 административных дел, сумма наложенных штрафов составила более 9 млн рублей.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём.
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
Происшествия, Фото:
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