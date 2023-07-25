Причина устанавливается
Поздно вечером 21 июля в поле возле мухоршибирского села Никольск загорелся автомобиль. О происшествии сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Первыми на место пожара прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения «Никольское», через полчаса приехали сотрудники пожарной части №89. Ближе к полуночи пожар был потушен.
В результате автомобиль сгорел полностью, предположительно это «Тойота Королла». Также выгорели трава и кустарник вокруг авто на площади 10 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается.
В Бурятии в поле дотла сгорел автомобиль
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