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В Бурятии в поле дотла сгорел автомобиль

В Бурятии в поле дотла сгорел автомобиль
Происшествия, 
Причина устанавливается

Поздно вечером 21 июля в поле возле мухоршибирского села Никольск загорелся автомобиль. О происшествии сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Первыми на место пожара прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения «Никольское», через полчаса приехали сотрудники пожарной части №89. Ближе к полуночи пожар был потушен.

В результате автомобиль сгорел полностью, предположительно это «Тойота Королла». Также выгорели трава и кустарник вокруг авто на площади 10 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.
пожар

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