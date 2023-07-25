В Бурятии в поле дотла сгорел автомобиль

Причина устанавливается



Поздно вечером 21 июля в поле возле мухоршибирского села Никольск загорелся автомобиль. О происшествии сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Первыми на место пожара прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения «Никольское», через полчаса приехали сотрудники пожарной части №89. Ближе к полуночи пожар был потушен.



В результате автомобиль сгорел полностью, предположительно это «Тойота Королла». Также выгорели трава и кустарник вокруг авто на площади 10 квадратных метров.



Причина пожара устанавливается.

