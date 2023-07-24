Читинец пытался похитить восьмилетнюю девочку

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Его спугнула старшая сестра девочки



Следователи предъявили обвинение 31-летнему жителю Читы, который пытался похитить восьмилетнюю девочку.



По версии следствия, 19 июля около двух часов дня обвиняемый обманом пытался похитить восьмилетнюю девочку. Мужчина предложил девочке пройти с ним в машину, где он покажет котёнка.



- Заподозрив неладное, девочка отказалась идти с незнакомцем. Он попытался силой заставить ребёнка идти с ним, однако девочка стала сопротивляться и окликнула 13-летнюю сестру, которая находилась в нескольких десятках метров от места преступления. Увидев девочку-подростка, злоумышленник скрылся, - сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.



Девочки рассказали о преступлении родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Следователи СК и полицейские оперативно выехали на место происшествия, где провели его осмотр. Установлены и допрошены очевидцы случившегося.



- Полицейские с помощью камер видеонаблюдения и других технических средств установили причастность к совершённому преступлению 31-летнего читинца, - уточнили в следственном управлении.







Его задержали, в квартире провели обыск. На допросе мужчина частично признал вину в инкриминируемом преступлении.



Сегодня суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

