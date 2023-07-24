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Читинец пытался похитить восьмилетнюю девочку

Читинец пытался похитить восьмилетнюю девочку
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Его спугнула старшая сестра девочки

Следователи предъявили обвинение 31-летнему жителю Читы, который пытался похитить восьмилетнюю девочку.

По версии следствия, 19 июля около двух часов дня обвиняемый обманом пытался похитить восьмилетнюю девочку. Мужчина предложил девочке пройти с ним в машину, где он покажет котёнка.

- Заподозрив неладное, девочка отказалась идти с незнакомцем. Он попытался силой заставить ребёнка идти с ним, однако девочка стала сопротивляться и окликнула 13-летнюю сестру, которая находилась в нескольких десятках метров от места преступления. Увидев девочку-подростка, злоумышленник скрылся, - сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.

Девочки рассказали о преступлении родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Следователи СК и полицейские оперативно выехали на место происшествия, где провели его осмотр. Установлены и допрошены очевидцы случившегося.

- Полицейские с помощью камер видеонаблюдения и других технических средств установили причастность к совершённому преступлению 31-летнего читинца, - уточнили в следственном управлении.



Его задержали, в квартире провели обыск. На допросе мужчина частично признал вину в инкриминируемом преступлении.

Сегодня суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. 
покушение на похищение

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