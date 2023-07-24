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В Бурятии на берегу Байкала горел гостевой комплекс

В Бурятии на берегу Байкала горел гостевой комплекс
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожарные вынесли пять газовых баллонов

В воскресенье, 23 июля, в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии произошёл пожар на территории гостевого дома «Синдбад», расположенного на берегу Баргузинского залива Байкала.

Сообщение о возгорании поступило в 7 часов утра. На момент прибытия первых пожарных огнём были охвачены котельная отеля, складские помещения и недостроенное брусовое здание. Отдыхающие и сотрудники отеля эвакуировались самостоятельно.

- Внутри склада находились газовые баллоны, о которых пожарных сразу предупредили сотрудники гостевого дома. Наличие баллонов в горящем здании могло привести к увеличению площади огня, поэтому, несмотря на угрозу для жизни, пожарные незамедлительно эвакуировали баллоны со склада, чтобы предотвратить их взрыв, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


В результате пожара огнём повреждена часть котельной на площади 60 кв. м., полностью уничтожено строящееся здание площадью 80 кв.м., повреждена кровля склада. Огонь также повредил находившиеся рядом пять автомобилей.

Пострадавших и погибших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

 


пожар

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