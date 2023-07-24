В Бурятии на берегу Байкала горел гостевой комплекс









В воскресенье, 23 июля, в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии произошёл пожар на территории гостевого дома «Синдбад», расположенного на берегу Баргузинского залива Байкала.Сообщение о возгорании поступило в 7 часов утра. На момент прибытия первых пожарных огнём были охвачены котельная отеля, складские помещения и недостроенное брусовое здание. Отдыхающие и сотрудники отеля эвакуировались самостоятельно.- Внутри склада находились газовые баллоны, о которых пожарных сразу предупредили сотрудники гостевого дома. Наличие баллонов в горящем здании могло привести к увеличению площади огня, поэтому, несмотря на угрозу для жизни, пожарные незамедлительно эвакуировали баллоны со склада, чтобы предотвратить их взрыв, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара огнём повреждена часть котельной на площади 60 кв. м., полностью уничтожено строящееся здание площадью 80 кв.м., повреждена кровля склада. Огонь также повредил находившиеся рядом пять автомобилей.Пострадавших и погибших нет.По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.