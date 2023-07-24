В Бурятии ищут загадочно пропавшего 45-летнего читинца



В Бурятии разыскивают 45-летнего жителя соседней Читы Владимира Андреева. Он уже десять месяцев – с сентября 2022-го – не выходит на связь с родственниками. Однако близкие заявили об исчезновении мужчины только в середине июня.



Известно, что пропавший в последние годы проживал один и трудился на вахтах в разных регионах России. В феврале его видели на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ – сотрудники транспортной полиции проверяли у читинца документы.



Правоохранителям мужчина пояснил, что собирается домой. На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали его приметы – европейской внешности, среднего телосложения, на вид – 45 лет, рост – около 170 сантиметров, тёмные короткие волосы.



На Владимире был костюм цвета хаки – как на фото. При наличии какой-либо информации о нём или его местонахождении жителей республики просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8-983-535-60-91, 8-9021-600-258 или 102.