24 июля

23 июля

Популярное

В Бурятии ищут загадочно пропавшего 45-летнего читинца

В Бурятии ищут загадочно пропавшего 45-летнего читинца
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Несколько месяцев назад его видели на улан-удэнском вокзале

В Бурятии разыскивают 45-летнего жителя соседней Читы Владимира Андреева. Он уже десять месяцев – с сентября 2022-го – не выходит на связь с родственниками. Однако близкие заявили об исчезновении мужчины только в середине июня.
 
Известно, что пропавший в последние годы проживал один и трудился на вахтах в разных регионах России. В феврале его видели на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ – сотрудники транспортной полиции проверяли у читинца документы.
 
Правоохранителям мужчина пояснил, что собирается домой. На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали его приметы – европейской внешности, среднего телосложения, на вид – 45 лет, рост – около 170 сантиметров, тёмные короткие волосы.

На Владимире был костюм цвета хаки – как на фото. При наличии какой-либо информации о нём или его местонахождении жителей республики просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8-983-535-60-91, 8-9021-600-258 или 102.
пропавшие без вести полиция розыск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на берегу Байкала горел гостевой комплекс
В Бурятии на берегу Байкала горел гостевой комплекс
Происшествия, 24.07.2023
Пожарные вынесли пять газовых баллонов
В Бурятии водитель сбежал с места ДТП, бросив травмированного пассажира
В Бурятии водитель сбежал с места ДТП, бросив травмированного пассажира
Происшествия, 24.07.2023
Автомобиль врезался в бетонный блок и перевернулся
В Бурятии грузовик опрокинулся из-за лошадей
В Бурятии грузовик опрокинулся из-за лошадей
Происшествия, 24.07.2023
Водитель получил травмы головы 
В Иркутске пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП
Происшествия, 24.07.2023
Оно произошло на Иннокентьевском мосту  
В Улан-Удэ хулиганка притворилась спящей в трамвае
В Улан-Удэ хулиганка притворилась спящей в трамвае
Происшествия, 24.07.2023
Женщина «уснула», когда на место прибыли росгвардейцы
Крымчанка обобрала доверчивых жителей Бурятии
Крымчанка обобрала доверчивых жителей Бурятии
Происшествия, 24.07.2023
Когда женщина вышла из колонии, за воротами её ждали сотрудники уголовного розыска
В Улан-Удэ трамваи останавливались из-за ДТП
В Улан-Удэ трамваи останавливались из-за ДТП
Происшествия, 24.07.2023
Один из столкнувшихся автомобилей оказался на рельсах
В Бурятии парочка застряла на пике Любви
В Бурятии парочка застряла на пике Любви
Происшествия, 24.07.2023
Молодые люди не смогли выбраться оттуда после сильного дождя
Мошенники в Telegram прикидываются турагентами
Мошенники в Telegram прикидываются турагентами
Происшествия, 24.07.2023
Проблема приобрела массовый характер

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^