На кладбище в райцентре Бурятии собаки кидаются на людей

Место для захоронений облюбовала стая бродячих животных
Жительница бурятской столицы стала жертвой бездомной собаки. Четвероногое набросилось на улан-удэнку в Кяхте, куда она приехала накануне.
- На кладбище бегает много бездомных собак. Одна из них меня укусила. Сторож сказал, что это не первый случай. Нужно срочно принять меры, – обратилась женщина к властям в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».
В администрации Кяхтинского района пояснили, что буквально на днях, 20 июля, с подрядной организацией заключили контракт на отлов 65 животных. Их поимкой займутся в том числе и в месте для захоронений.
- Собаки собираются там, где есть кормовая база, и кладбище является тем самым местом, – отметили в райадминистрации и призвали кяхтинцев не подкармливать беспризорных псов.
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