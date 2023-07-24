На кладбище в райцентре Бурятии собаки кидаются на людей

Место для захоронений облюбовала стая бродячих животных



В администрации Кяхтинского района пояснили, что буквально на днях, 20 июля, с подрядной организацией заключили контракт на отлов 65 животных. Их поимкой займутся в том числе и в месте для захоронений.



- Собаки собираются там, где есть кормовая база, и кладбище является тем самым местом, – отметили в райадминистрации и призвали кяхтинцев не подкармливать беспризорных псов.

- На кладбище бегает много бездомных собак. Одна из них меня укусила. Сторож сказал, что это не первый случай. Нужно срочно принять меры, – обратилась женщина к властям в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».