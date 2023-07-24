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На кладбище в райцентре Бурятии собаки кидаются на людей

На кладбище в райцентре Бурятии собаки кидаются на людей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Место для захоронений облюбовала стая бродячих животных

Жительница бурятской столицы стала жертвой бездомной собаки. Четвероногое набросилось на улан-удэнку в Кяхте, куда она приехала накануне.
 
- На кладбище бегает много бездомных собак. Одна из них меня укусила. Сторож сказал, что это не первый случай. Нужно срочно принять меры, – обратилась женщина к властям в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».

В администрации Кяхтинского района пояснили, что буквально на днях, 20 июля, с подрядной организацией заключили контракт на отлов 65 животных. Их поимкой займутся в том числе и в месте для захоронений.
 
- Собаки собираются там, где есть кормовая база, и кладбище является тем самым местом, – отметили в райадминистрации и призвали кяхтинцев не подкармливать беспризорных псов. 
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