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В Улан-Удэ хулиганка притворилась спящей в трамвае

В Улан-Удэ хулиганка притворилась спящей в трамвае
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина «уснула», когда на место прибыли росгвардейцы

Днём на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги с трамвая, следующего по маршруту в Октябрьском районе Улан-Удэ. К ближайшей остановке выдвинулась группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Когда росгвардейцы вошли в вагон, кондуктор указала на сидящую женщину. Та притворилась спящей, однако пассажиры с возмущением подтвердили, что именно эта женщина нарушала общественный порядок.

Со слов очевидцев, нетрезвая пассажирка мешала работе кондуктора, угрожая и нецензурно выражаясь в отношении всех присутствующих.

- Задержанную пассажирку доставили в отдел полиции для принятия правового решения. Там выяснилось, что 47-летняя улан-удэнка неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов. В отношении нарушительницы составлен административный протокол за мелкое хулиганство, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле пьяная агрессивная женщина закатила скандал и разбила камнем стекло в трамвае.


Росгвардия хулиганство трамвай

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