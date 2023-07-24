Женщина «уснула», когда на место прибыли росгвардейцы
Днём на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги с трамвая, следующего по маршруту в Октябрьском районе Улан-Удэ. К ближайшей остановке выдвинулась группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
Когда росгвардейцы вошли в вагон, кондуктор указала на сидящую женщину. Та притворилась спящей, однако пассажиры с возмущением подтвердили, что именно эта женщина нарушала общественный порядок.
Со слов очевидцев, нетрезвая пассажирка мешала работе кондуктора, угрожая и нецензурно выражаясь в отношении всех присутствующих.
- Задержанную пассажирку доставили в отдел полиции для принятия правового решения. Там выяснилось, что 47-летняя улан-удэнка неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов. В отношении нарушительницы составлен административный протокол за мелкое хулиганство, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле пьяная агрессивная женщина закатила скандал и разбила камнем стекло в трамвае.
В Улан-Удэ хулиганка притворилась спящей в трамвае
Происшествия, Фото:
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