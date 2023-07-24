Крымчанка обобрала доверчивых жителей Бурятии

Когда женщина вышла из колонии, за воротами её ждали сотрудники уголовного розыска
Баунтовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении неоднократно судимой 57-летней жительницы Крыма. Она обвиняется в пяти эпизодах мошенничества, совершённых в Бурятии, сообщили в пресс-службе райсуда.
По версии следствия, в 2020 году крымчанка, освободившись из колонии, где отбывала наказание за кражи и грабёж, решила наведаться в Багдарин, где когда-то проживала.
Войдя в доверие к местным предпринимателям, она набрала у них в долг товаров на сумму более 85 тысяч рублей. Она «купила» одежду, бытовую технику, продукты. Кроме того, женщина обманом выманила у знакомой поносить золотые украшения стоимостью 80 тысяч рублей, пообещав вернуть их через несколько дней.
Ни денег, ни украшений обманутые земляки от мошенницы не дождались, женщина на телефонные звонки отвечать перестала, а вскоре и вовсе скрылась из Баунта в неизвестном направлении.
Потерпевшие обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело, начались поиски мошенницы.
Между тем, аферистка продолжила преступную деятельность уже в Санкт-Петербурге, итогом которой в августе 2022 года стал приговор суда и исправительная колония в Иркутской области.
31 марта 2023 года заканчивался срок отбывания наказания, и мошенница уже предвкушала долгожданную свободу, но радость её была недолгой: за воротами колонии её ждали сотрудники уголовного розыска МВД. Они доставили её в полицию Баунтовского района.
2 апреля аферистку арестовали на период предварительного следствия, в настоящее время срок содержания под стражей продлён.
Судебное заседание назначено на 2 августа; уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства в связи с согласием обвиняемой с предъявленным обвинением.
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Происшествия, Фото:
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