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В Улан-Удэ трамваи останавливались из-за ДТП

В Улан-Удэ трамваи останавливались из-за ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из столкнувшихся автомобилей оказался на рельсах

Сегодня, 24 июля, в Улан-Удэ из-за ДТП закрывали движение трамваев.

- В 10:57 было закрыто движение трамваев с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в 40 квартал. Здесь столкнулись два автомобиля, - сообщили в МУП «Управление трамвая».

Одна из машин мешала проезду. Водители же дожидались приезда сотрудников ГИБДД и эвакуатора.

В 11:37 движение трамваев было восстановлено.
ДТП трамвай

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