В Улан-Удэ трамваи останавливались из-за ДТП

Один из столкнувшихся автомобилей оказался на рельсах



Сегодня, 24 июля, в Улан-Удэ из-за ДТП закрывали движение трамваев.



- В 10:57 было закрыто движение трамваев с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в 40 квартал. Здесь столкнулись два автомобиля, - сообщили в МУП «Управление трамвая».



Одна из машин мешала проезду. Водители же дожидались приезда сотрудников ГИБДД и эвакуатора.



В 11:37 движение трамваев было восстановлено.

