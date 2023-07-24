Один из столкнувшихся автомобилей оказался на рельсах
Сегодня, 24 июля, в Улан-Удэ из-за ДТП закрывали движение трамваев.
- В 10:57 было закрыто движение трамваев с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в 40 квартал. Здесь столкнулись два автомобиля, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
Одна из машин мешала проезду. Водители же дожидались приезда сотрудников ГИБДД и эвакуатора.
В 11:37 движение трамваев было восстановлено.
В Улан-Удэ трамваи останавливались из-за ДТП
Происшествия, Фото:
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