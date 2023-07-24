В субботу из Иркутска в Новосибирск не вылетел самолёт

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Была обнаружена техническая неисправность



Утром 22 июля в городе Иркутске в ходе предполётного осмотра воздушного судна Embraer 170, следовавшего рейсом Иркутск-Новосибирск была обнаружена техническая неисправность в виде обрыва двух вспомогательных тяг в левом крыле. Рейс отменен. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.



Иркутским следственным отделом на транспорте проводится доследственая проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».



Место происшествия осмотрено следователями СК России, в настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

