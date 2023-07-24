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На севере Бурятии из леса вызволили застрявшую на автомобиле девушку

На севере Бурятии из леса вызволили застрявшую на автомобиле девушку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На помощь ей пришли спасатели

Этот инцидент произошёл накануне в Северо-Байкальском районе Бурятии. Водитель автомобиля Kia Rio направлялась в село Байкальское и около озера Личимо свернула не в ту сторону. В итоге она застряла на лесной дороге, но смогла дозвониться в единую дежурно-диспетчерскую службу и попросила о помощи.

Информацию об инциденте передали в Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России. На место отправились двое сотрудников БПСО, которые обнаружили девушку недалеко от озера. Её доставили в Северобайкальск, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
Лес спасатели автомобили

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