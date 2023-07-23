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На севере Бурятии девушка застряла в автомобиле посреди леса

На севере Бурятии девушка застряла в автомобиле посреди леса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она смогла дозвониться в ЕДДС

Этот инцидент произошёл в воскресенье, 23 июля, в Северо-Байкальском районе. Водитель автомобиля Kia Rio направлялась в село Байкальское и около озера Личимо свернула не в ту сторону.

В итоге девушка застряла в лесу. Она уже дозвонилась в единую дежурно-диспетчерскую службу и попросила о помощи. Информацию об инциденте передали в Байкальское поисково-спасательное подразделение, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
Лес автомобили спасатели

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