На севере Бурятии девушка застряла в автомобиле посреди леса

Она смогла дозвониться в ЕДДС
Этот инцидент произошёл в воскресенье, 23 июля, в Северо-Байкальском районе. Водитель автомобиля Kia Rio направлялась в село Байкальское и около озера Личимо свернула не в ту сторону.
В итоге девушка застряла в лесу. Она уже дозвонилась в единую дежурно-диспетчерскую службу и попросила о помощи. Информацию об инциденте передали в Байкальское поисково-спасательное подразделение, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
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