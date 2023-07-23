Сходом селя в районе Бурятии заинтересовалась прокуратура



Прокуратура будет отслеживать обстановку в джидинском селе Алцак, где после недавних ливней с гор сошёл сель. Исполняющий обязанности прокурора района Олег Игумнов накануне выехал в населённый пункт. Он пообщался местными жителями и осмотрел придомовые территории, пострадавшие от разгула стихии.



Восстановление прав граждан, пострадавших от стихийного бедствия, находится на контроле надзорного ведомства. Как Восстановление прав граждан, пострадавших от стихийного бедствия, находится на контроле надзорного ведомства. Как сообщал «Байкал-Daily» , вечером 20 июля на село обрушились град и сильный дождь. В итоге поднялась река Алцак. Вода размыли дорогу, и сельчане оказались отрезаны от внешнего мира.





От осадков пострадали надворные постройки, овощи на приусадебных участках и сельхозпосевы. Кое-где даже пропало электричество. В сельском поселении «Алцакское» ввели режим чрезвычайной ситуации.

