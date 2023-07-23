Сходом селя в районе Бурятии заинтересовалась прокуратура

Надзорное ведомство проконтролирует ликвидацию его последствий
Прокуратура будет отслеживать обстановку в джидинском селе Алцак, где после недавних ливней с гор сошёл сель. Исполняющий обязанности прокурора района Олег Игумнов накануне выехал в населённый пункт. Он пообщался местными жителями и осмотрел придомовые территории, пострадавшие от разгула стихии.
Восстановление прав граждан, пострадавших от стихийного бедствия, находится на контроле надзорного ведомства. Как сообщал «Байкал-Daily»
, вечером 20 июля на село обрушились град и сильный дождь. В итоге поднялась река Алцак. Вода размыли дорогу, и сельчане оказались отрезаны от внешнего мира.
От осадков пострадали надворные постройки, овощи на приусадебных участках и сельхозпосевы. Кое-где даже пропало электричество. В сельском поселении «Алцакское» ввели режим чрезвычайной ситуации.
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