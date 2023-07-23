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В центре Улан-Удэ из-за «непристойного» предложения устроили драку с поножовщиной

В центре Улан-Удэ из-за «непристойного» предложения устроили драку с поножовщиной
Происшествия,  Фото:паблик «Весь Улан-Удэ»
Потасовка завязалась между неадекватным мужчиной и уличным музыкантом

Об этом инциденте рассказали на днях в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Всё произошло в центре бурятской столицы, на пешеходной части улицы Ленина. Некий неадекватный гражданин устроил потасовку с уличным музыкантом.

- Со слов очевидцев, мужчина на Арбате прицепился к артисту и сделал ему непристойное предложение. Творческого человека это оскорбило. Завязалась драка, – пишет «Весь Улан-Удэ».

В какой-то момент возмутитель спокойствия ударил музыканта ножом в предплечье. К счастью, очень быстро подоспела охрана, которая связала нападавшего.

В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что на место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы.

- Виновника доставили в отдел полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, – отметили в пресс-службе ведомства.

Известно, что подавать друг на друга заявления участники инцидента отказались.

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