На севере Бурятии разбушевался лесной пожар



В субботу, 22 июля, в Бурятии зафиксировали одно лесное возгорание. Пожар начался в Северо-Байкальском районе из-за неосторожного обращения с огнём.



Его оперативно ликвидировали. Всего к тушению привлекли десять человек. Задействовать пришлось три единицы техники. Общая площадь пожара составила 0,8 гектара.



По данным на утро 23 июля, в Бурятии нет ни одного огненного очага. В республиканском агентстве лесного хозяйства напомнили: в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Жечь сухую траву и порубочные остатки сейчас запрещено. Кроме того, нельзя бросать на землю горящие спички, окурки, золу из курительных трубок, стеклянные бутылки и банки и использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов.



- Не оставляйте промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы – бумагу, ткань, паклю, вату – в непредусмотренных для этого местах, – отмечают в РАЛХ. – Не заправляйте горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя.



Под табу по-прежнему – разведение открытого огня и вход и въезд в леса. Со списком мест, где можно отдыхать и собирать валежник, можно ознакомиться на официальном сайте агентства лесного хозяйства.