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В Бурятии мужчина на полуспущенной лодке застрял посреди Байкала

В Бурятии мужчина на полуспущенной лодке застрял посреди Байкала
Происшествия,  Фото:МЧС по Бурятии
Сельчанин решил добраться на ней до Святого носа и обессилел через восемь километров

Всё произошло в субботу, 22 июля, в Баргузинском районе. От оперативного дежурного Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России поступило сообщение, что мужчина, плывший на весельной лодке по Байкалу, не может самостоятельно добраться до берега и просит помощи.
 
На место отправились представители Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО. Тем временем сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, патрулировавшие акваторию озера, заметили человека на полуспущенной гребной лодке «Уфимка». Это оказался тот самый мужчина.
 
Сельчанина вместе с плавсредством отбуксировали на берег Байкала в Максимихе с помощью патрульного катера и передали родственникам. С ним провели профилактическую беседу, отметили в республиканском управлении МЧС. Спасённый рассказал, что решил по озеру  добраться от села до нижнего изголовья Святого носа, но после того, как преодолел восемь километров, силы его покинули. 
спасатели Байкал

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