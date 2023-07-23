В Бурятии мужчина на полуспущенной лодке застрял посреди Байкала

Сельчанин решил добраться на ней до Святого носа и обессилел через восемь километров







На место отправились представители Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО. Тем временем сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, патрулировавшие акваторию озера, заметили человека на полуспущенной гребной лодке «Уфимка». Это оказался тот самый мужчина.



Сельчанина вместе с плавсредством отбуксировали на берег Байкала в Максимихе с помощью патрульного катера и передали родственникам. С ним провели профилактическую беседу, отметили в республиканском управлении МЧС. Спасённый рассказал, что решил по озеру добраться от села до нижнего изголовья Святого носа, но после того, как преодолел восемь километров, силы его покинули.

Всё произошло в субботу, 22 июля, в Баргузинском районе. От оперативного дежурного Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России поступило сообщение, что мужчина, плывший на весельной лодке по Байкалу, не может самостоятельно добраться до берега и просит помощи.