70-летней женщине даже потребовалась помощь врачей
В среду, 19 июля, в Бичуре произошёл пожар. В переулке Октябрьский загорелся частный дом. Огонь повредил крышу, стену и одно окно.
Жильё пострадало от воды при тушении. Теперь там придётся делать ремонт и обновлять проводку. В местной группе «Бичура-инфо.24/7» уже объявили сбор средств для помощи хозяйке дома.
Как выяснилось, это 70-летняя женщина, которая одна живёт на небольшую пенсию. Сельчанка много лет работала фотографом. В тот день она пережила сильное потрясение – пенсионерка была очень напугана и ей даже потребовалась медицинская помощь.
В Бурятии пенсионерка перенесла серьёзное потрясение после пожара в доме
Происшествия, Фото:
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