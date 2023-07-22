В Бурятии потушили один лесной пожар

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На утро субботы лесных пожаров не зарегистрировано



За прошедшие сутки из-за неосторожного обращения с огнём возник один лесной пожар в Баргузинском районе Бурятии. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работали 12 человек из числа лесной охраны, было задействовано 3 единицы лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,3га.



На утро 22 июля пожары в Бурятии не зарегистрированы.



В Бурятии введён особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

