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В Бурятии потушили один лесной пожар

В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На утро субботы лесных пожаров не зарегистрировано

За прошедшие сутки из-за неосторожного обращения с огнём возник один лесной пожар в Баргузинском районе Бурятии. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работали 12 человек из числа лесной охраны, было задействовано 3 единицы лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,3га.

На утро 22 июля пожары в Бурятии не зарегистрированы.

В Бурятии введён особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары

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