На утро субботы лесных пожаров не зарегистрировано
За прошедшие сутки из-за неосторожного обращения с огнём возник один лесной пожар в Баргузинском районе Бурятии. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работали 12 человек из числа лесной охраны, было задействовано 3 единицы лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,3га.
На утро 22 июля пожары в Бурятии не зарегистрированы.
В Бурятии введён особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, Фото:
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