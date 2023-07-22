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В Улан-Удэ завершается ремонт на месте обрушения коллектора

В Улан-Удэ завершается ремонт на месте обрушения коллектора
Происшествия,  Фото:мэрия Улан-Удэ
В ближайшее время начнётся укладка асфальта

Ремонт на улице Ключевская, 66 в Улан-Удэ близится к завершению. В настоящее время сотрудники городского «Водоканала» приступили к работам по уплотнению дорожного полотна для восстановления асфальта, сообщили на предприятии.

Это является необходимым условием перед укладкой асфальта.

- Качественная трамбовка необходима для того, чтобы набрать оптимальную плотность, после чего, износостойкость и долговечность покрытия возрастает в разы, сообщают специалисты, - отметили в мэрии.

В ближайшее время начнутся работы по асфальтированию участка, попавшего под проведение ремонтных работ, а движение в сторону 20 квартала будет восстановлено.


Как сообщал «Байкал-Daily», свод канализационного коллектора обрушился прямо на проезжей части 14 июля. Движение автотранспорта в сторону 20а квартала было временно ограничено. Место, где произошла утечка, обнаружили только через несколько дней, потому что случилось это глубоко под землёй.

Из-за обрушения канализационного коллектора 19 июля в Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности.

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