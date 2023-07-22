Диких животных заметили местные жители
В Северобайкальске 20 июля горожане заметили медведя и волка, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».
Медведя видели около двух часов дня первом городском кладбище. Волка заметили 22:45 на 27 км трассы Северобайкальск- Байкальское.
Информацию о выходах диких животных передали в Бурприроднадзор и полицию.
- Будьте бдительны и осторожны, - призывают местных жителей.
На севере Бурятии медведь бродил по кладбищу, а по трассе бегал волк
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