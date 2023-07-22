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На севере Бурятии медведь бродил по кладбищу, а по трассе бегал волк

На севере Бурятии медведь бродил по кладбищу, а по трассе бегал волк
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Диких животных заметили местные жители

В Северобайкальске 20 июля горожане заметили медведя и волка, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».

Медведя видели около двух часов дня первом городском кладбище. Волка заметили 22:45 на 27 км трассы Северобайкальск- Байкальское.

Информацию о выходах диких животных передали в Бурприроднадзор и полицию.

- Будьте бдительны и осторожны, - призывают местных жителей. 
дикие животные

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