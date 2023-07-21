Обвиняемая в убийстве девушки иркутянка дважды меняла фамилию

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Женщина обвиняется в убийстве 17-летней девушки, совершённом в 1994 году



В Иркутске предстанет перед судом 46-летняя женщина, обвиняемая в убийстве 17-летней девушки в 1994 году. Её будут судить по статье «Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью».



Всё произошло накануне Нового года, 29 декабря в Иркутске. В подъезде дома по улице Просвещения было обнаружено тело девушки с признаками криминальной смерти.



Незадолго до смерти потерпевшая находилась в квартире с двумя знакомыми девушками, где распивали спиртные напитки. В ходе ссоры они задушили девушку, вынесли тело в подъезд и скрылись с места преступления.



- По горячим следам одна из подозреваемых была задержана. В дальнейшем судом ей был вынесен приговор. Вторая подозреваемая скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск. Уголовное дело в отношении неё было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Спустя 28 лет следователи и полицейские нашли вторую убийцу по месту жительства в Москве. В начале апреля 2023 года её задержали и перевезли в Иркутск. На допросе женщина не стала отрицать свою причастность к убийству девушки. Во время розыска обвиняемая, как минимум дважды меняла персональные данные, уезжала в Таджикистан, где получила гражданство.



Сейчас она находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





