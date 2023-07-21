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В Бурятии взломщик забрался в библиотеку и уснул там

В Бурятии взломщик забрался в библиотеку и уснул там
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Спящего вора в итоге разбудили полицейские и росгвардейцы

В селе Кырен Тункинского района Бурятии произошла курьёзная кража.

Ночью сторож во время обхода обнаружил разбитое окно на первом этаже. Сотрудник позвонил в полицию.

Прибывшие на место полицейские и росгвардейцы обнаружили в библиотеке спящего молодого человека.

Как выяснилось, взломщик, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выбил оконное стекло и залез в кабинет на первом этаже библиотеки. Уже внутри он захотел попить и добрался до кухонного помещения, где утолил жажду. И здесь же уснул.

- В кармане у задержанного была обнаружена рация, которую он украл в одном из кабинетов библиотеки, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Задержанный, ранее судимый 20-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Рация (стоимостью четыре тысячи рублей) возвращена владельцу.

кража Росгвардия

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