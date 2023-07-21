В Иркутске таксист обокрал пьяного вахтовика

Иркутянин похитил у спящего пассажира 40 тысяч рублей



В Иркутске в полицию обратился 33-летний житель Забайкальского края, который приехал, чтобы поездом отправиться на вахту. Мужчина сообщил, что у него с банковского счёта пропали 40 тысяч рублей.



Транспортные полицейские установили, что вахтовика обокрал 34-летний таксист.



- Злоумышленник рассказал, что занимается частным извозом. Накануне в течение дня он возил мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Вечером он доставил его на железнодорожный вокзал станции Иркутск-пассажирский. Потерпевший попросил таксиста приобрести ему билет, на что фигурант согласился. Оказав услугу по приобретению билета, подозреваемый воспользовался тем, что клиент нетрезв, и перевёл 40 тысяч рублей со счета владельца на свой, а впоследствии снял деньги в банкомате и потратил, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Таксисту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



