Мужчина отправится в колонию
В Забайкальском крае предстал перед судом 35-летний житель посёлка Молодёжный, угрожавший супруге убийством.
Инцидент произошёл 14 апреля. Пьяный мужчина поссорился с женой и пригрозил зарезать её.
- Мужчина после распития спиртного поссорился со своей супругой, после чего кухонным ножом угрожал убийством. Ранее он уже дважды был судим за совершение аналогичных преступлений в отношении супруги с назначением наказания, не связанного с изоляцией от общества. Новое преступление совершено в период условного осуждения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Суд приговорил агрессивного мужчину к лишению свободы на срок 3 года и 5 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Забайкальца осудили за угрозу зарезать свою жену кухонным ножом
Происшествия, Фото:
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