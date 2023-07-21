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Забайкальца осудили за угрозу зарезать свою жену кухонным ножом

Забайкальца осудили за угрозу зарезать свою жену кухонным ножом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина отправится в колонию

В Забайкальском крае предстал перед судом 35-летний житель посёлка Молодёжный, угрожавший супруге убийством.

Инцидент произошёл 14 апреля. Пьяный мужчина поссорился с женой и пригрозил зарезать её.

- Мужчина после распития спиртного поссорился со своей супругой, после чего кухонным ножом угрожал убийством. Ранее он уже дважды был судим за совершение аналогичных преступлений в отношении супруги с назначением наказания, не связанного с изоляцией от общества. Новое преступление совершено в период условного осуждения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Суд приговорил агрессивного мужчину к лишению свободы на срок 3 года и 5 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Приговор пока не вступил в законную силу.
угроза убийством

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