Забайкальца осудили за угрозу зарезать свою жену кухонным ножом

Мужчина отправится в колонию



В Забайкальском крае предстал перед судом 35-летний житель посёлка Молодёжный, угрожавший супруге убийством.



Инцидент произошёл 14 апреля. Пьяный мужчина поссорился с женой и пригрозил зарезать её.



- Мужчина после распития спиртного поссорился со своей супругой, после чего кухонным ножом угрожал убийством. Ранее он уже дважды был судим за совершение аналогичных преступлений в отношении супруги с назначением наказания, не связанного с изоляцией от общества. Новое преступление совершено в период условного осуждения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Суд приговорил агрессивного мужчину к лишению свободы на срок 3 года и 5 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.



Приговор пока не вступил в законную силу.

