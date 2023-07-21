21 июля

20 июля

Популярное

В России показатель раскрываемости убийств достиг исторического максимума

В России показатель раскрываемости убийств достиг исторического максимума
Происшествия, 
Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла исторического максимума и составила 99%. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Анализ состояния преступности показывает, что органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране. Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений. Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%, - подчеркнула Ирина Волк.

Также в стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов.

В январе-июне 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5%.

Количество преступных деяний против личности сократилось на 7,1%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 2,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 5,2%, изнасилований и покушений на изнасилование – на 9,6%.

Меньше стало преступлений против собственности, в том числе разбоев – на 11,7%, грабежей – на 25%, краж – на 17,6%, в том числе автомобилей – на 25,2%, квартирных краж – на 28,5%, угонов транспортных средств – на 8,8%. Количество деяний, совершённых с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, снизилось на 4,3%.

В общественных местах зарегистрировано на 8,3% преступлений меньше, чем в первом полугодии 2022 года, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 9,9%. Количество уличных разбоев сократилось на 14,2%, грабежей – на 27,1%, краж – на 27%, хулиганств – на 6,1%.

В то же время преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стало больше на 27,9%.

- В центре внимания – вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями, - подчеркнула Ирина Волк.

Преступлений прошлых лет в январе-июне 2023 года раскрыто на 5,4% больше, чем за шесть месяцев 2022 года. При этом 27,7% из них составляют тяжкие и особо тяжкие составы.

Количество уголовно наказуемых деяний, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии, уменьшилось на 7,7%. На 8,6% сократилось количество криминальных посягательств, жертвами которых стали дети.

На 4,3% снизилось количество преступлений, зарегистрированных на объектах транспортной инфраструктуры.

- Планомерное повышение общего уровня защищенности граждан Российской Федерации отмечается на протяжении последних 10 лет. За это время массив регистрируемой преступности снизился на 10,9%, посягательств против личности – более чем на треть. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3%. В два раза меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. За последние десять лет возросла раскрываемость многих наиболее опасных составов преступлений, в том числе убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, изнасилований, краж, угонов. Органы внутренних дел Российской Федерации во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами продолжают в полном объёме обеспечивать общественный порядок и безопасность на территории страны, - сообщила официальный представитель МВД России.

убийство преступность полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии, ударивший брата ножом в спину, не смог обжаловать приговор
Житель Бурятии, ударивший брата ножом в спину, не смог обжаловать приговор
Происшествия, 21.07.2023
Преступление произошло в день рождения, который братья празднуют в один день
В России показатель раскрываемости убийств достиг исторического максимума
В России показатель раскрываемости убийств достиг исторического максимума
Происшествия, 21.07.2023
Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под машину
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под машину
Происшествия, 21.07.2023
Наезд произошёл поздним вечером
В Бурятии мощный град повредил дороги и убил лошадь
В Бурятии мощный град повредил дороги и убил лошадь
Происшествия, 21.07.2023
Разрушительный ливень с градом обрушился на джидинское село 
В нацпарке Бурятии закрыли «Путь к чистому Байкалу»
В нацпарке Бурятии закрыли «Путь к чистому Байкалу»
Происшествия, 20.07.2023
На тропе водой разрушены навесные мосты и переправы
В Улан-Удэ рабочие устроили коммунальную аварию
В Улан-Удэ рабочие устроили коммунальную аварию
Происшествия, 20.07.2023
Без холодной воды останутся 11 многоквартирных домов
В Бурятии капитан полиции спасла пенсионерку от мошенников
В Бурятии капитан полиции спасла пенсионерку от мошенников
Происшествия, 20.07.2023
Сотруднице полиции пришлось буквально уговаривать пожилую женщину

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^