В Иркутске девочка после игры на детской площадки попала в больницу

Происшествия, Фото: из архива

Начата доследственная проверка



В микрорайоне Первомайский в Иркутске девятилетняя девочка запнулась и ударилась об ограждение детской площадки. Она получила травму лица, в дальнейшем ребёнку были наложены швы. Об инциденте сообщили в СМИ, из материала следует, что детская площадка находится в неудовлетворительном состоянии, имеются сломанные игровые формы.



По данному факту следственным отделом по Свердловскому району Иркутска организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».



- Следователями СК проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будут опрошены сотрудники управляющей компании, которая обслуживает данный участок местности, а также должностные лица администрации города, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



