В Улан-Удэ рабочие устроили коммунальную аварию







Под отключение попадает улица Юного Коммунара, частично улицы Пушкина и Сенчихина. Кроме того, два административных здания – детский сад и реабилитационный центр – также будут отключены от холодного водоснабжения.



Сейчас на место прибыла ремонтная бригада МУП «Водоканал». Проводится обследование сетей, определяется характер повреждения водовода.



Предварительный список домов, попадающих под отключение воды:



Ул. Юного Коммунара, 1,6;

Ул. Пушкина, 18, 22, 24,24а, 24б, 35, 35а;

Ул. Сенчихина 18,20;

Ул. Гагарина, 48;

Ул. Пушкина, 20 (детский сад)

Ул. Шульца, 40 (реабилитационный центр)



Подвоз воды организован. Узнать местонахождение автоцистерны местные жители могут по телефону: 44-00-00; 44-10-33.





В Улан-Удэ 11 многоквартирных домов на Шишковке останутся без холодной воды. Причиной стала коммунальная авария, которую устроили рабочие подрядной организации.- Причиной аварии стало проведение ремонтных работ на тепломагистрали № 3, где подрядчик повредил чугунный водовод диаметром 200 мм, - сообщили в МУП «Водоканал».