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В Улан-Удэ рабочие устроили коммунальную аварию

В Улан-Удэ рабочие устроили коммунальную аварию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.r
Без холодной воды останутся 11 многоквартирных домов

В Улан-Удэ 11 многоквартирных домов на Шишковке останутся без холодной воды. Причиной стала коммунальная авария, которую устроили рабочие подрядной организации.

- Причиной аварии стало проведение ремонтных работ на тепломагистрали № 3, где подрядчик повредил чугунный водовод диаметром 200 мм, - сообщили в МУП «Водоканал».

 
Под отключение попадает улица Юного Коммунара, частично улицы Пушкина и Сенчихина. Кроме того, два административных здания – детский сад и реабилитационный центр – также будут отключены от холодного водоснабжения.

Сейчас на место прибыла ремонтная бригада МУП «Водоканал». Проводится обследование сетей, определяется характер повреждения водовода.

Предварительный список домов, попадающих под отключение воды:

Ул. Юного Коммунара, 1,6;
Ул. Пушкина, 18, 22, 24,24а, 24б, 35, 35а;
Ул. Сенчихина 18,20;
Ул. Гагарина, 48;
Ул. Пушкина, 20 (детский сад)
Ул. Шульца, 40 (реабилитационный центр)

Подвоз воды организован. Узнать местонахождение автоцистерны местные жители могут по телефону: 44-00-00; 44-10-33.

коммунальная авария

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