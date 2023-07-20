В Бурятии пожар лишил дома семью с маленьким ребёнком













В селе Бичура в Бурятии произошёл пожар, оставивший семью без крыши над головой.- Сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме на улице Октябрьская в Бичуре поступило накануне вечером. По прибытии пожарных было зафиксировано возгорание крыши и одной из стен дома, а также пристроенной ко второй квартире веранды и дощатого забора. Ликвидировать возгорание удалось за 28 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Огонь полностью кровлю на площади 108 кв. метров, веранду на площади 12 кв. метров, стены и имущество.Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Ввод проходил через пристроенную веранду, где внутри, на наружной стене был установлен электрический счётчик. После короткого замыкания огонь распространился на дощатые стены и крышу.В районной группе «Бичура-инфо» сообщили, что в доме жили супруги с пятилетним сыном. К счастью, мама и ребёнок успели выбраться на улицу и не пострадали.Однако теперь жильё не подлежит восстановлению, семье придётся строить новый дом. В районе объявили сбор помощи на покупку строительных материалов.