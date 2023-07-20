Жителя Бурятии осудили за нападение с топором на приятеля

Потерпевший выжил лишь благодаря оперативной помощи медиков
Житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в покушении на убийство; теперь он отправится в колонию особого режима.
Как сообщили в пресс-службе районного суда, преступление произошло в новогоднюю ночь на гурте вблизи села Ширинга. Двое приятелей, встречая новый год, крепко выпили и в какой-то момент поссорились. В ответ на оскорбления один из них ударил второго кулаком по лицу.
Этого приятель не стерпел и достал складной нож, который всегда носил при себе. Обидчику он нанёс шесть ножевых ранений по лицу и телу.
На этом он не остановился, схватил топор и нанёс обухом более 10 ударов по голове, телу, а также по рукам и ногам собутыльника.
Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с ранением доли печени, двусторонний перелом нижней челюсти, многочисленные рвано-ушибленные и резаные ранения лица, волосистой части головы и тела, ссадины и кровоподтёки.
Мужчина выжил благодаря вовремя подоспевшей бригаде скорой помощи, которая доставила его в больницу.
На суде нападавший частично признал свою вину. При назначении наказания суд учёл активное способствование расследованию преступления, его преклонный возраст и состояния здоровья, а также противоправное поведение потерпевшего. Отягчающим обстоятельством стало то, что мужчина не впервые предстаёт перед судом.
В итоге Еравнинский районный суд приговорил его к семи годам колонии особого режима.
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Происшествия, Фото:
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