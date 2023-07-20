В Забайкалье пенсионер, пытаясь сбить обидчика, насмерть задавил своего сына

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Свою вину он не признал



71-летнего жителя Тунгокоченского района Забайкальского края будут судить за убийство собственного сына, которого он переехал на автомобиле, пытаясь сбить односельчанина.



Всё произошло 5 сентября 2022 года в селе Усугли. По данным следствия, пожилой мужчина, будучи пьяным, решил отомстить 35-летнему односельчанину, который дал ему пощёчину. Пенсионер сел в свой УАЗ и поехал за обидчиком.



Мужчина стоял на улице с несколькими односельчанами. Обиженный пенсионер направил свою машину прямо на людей.



Но наехал он в итоге не на того, кого хотел, а на родного 40-летнего сына. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался по дороге в районную больницу от кровопотери и травматического шока. Остальные пять человек сумели уклониться от наезда и избежали столкновения.



В этот же день пенсионера задержали и заключили под стражу. Он обвиняется в убийстве, совершённом общеопасным способом.



- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый не признал вину в убийстве. Он выдвинул версию о неисправности тормозной системы автомобиля в качестве своей защиты. Однако выводами судебной автотехнической экспертизы, которая была назначена следователями, доводы обвиняемого опровергаются, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд.



Как сообщили в краевой прокуратуре, пенсионеру грозит до 20 лет колонии с ограничением свободы на срок одного года до двух лет.

