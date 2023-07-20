Сложный лесной пожар тушат в Бурятии





Накануне, 19 июля, в Бурятии возникло два лесных пожара – в Иволгинском и Баргузинском районах. В обоих случаях причиной стала сухая гроза.В Иволгинском районе местные жители увидели дым на горе и сообщили об этом в Оронгойское лесничество. Пожар возник в 13 километрах от населённого пункта, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Пожар продолжают тушить сегодня.- Обстановка сложная, но контролируемая. Тушение осложнено толстой лесной подстилкой и множеством горючего материала. Благодаря своевременному обращению местных жителей распространение огня удалось предотвратить в кратчайшие сроки. Предварительный прогноз на ликвидацию – в первой половине дня, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.В Баргузинском районе также оперативно сработала группировка, участвующая в тушении лесного пожара. Возгорание ликвидировали в течение четырех часов.На обоих пожарах работали 76 человек - сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лица. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, превысила 3 га.