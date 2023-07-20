После задержания вор врал росгвардейцам
Днём в посёлке Заиграево в Бурятии произошла кража сотового телефона в многофункциональном центре.
На место прибыли росгвардейцы и полицейский. Они просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого. Затем сотрудники приступили к его поиску на ближайших улицах.
Вскоре мужчину заметили возле железнодорожного переезда, где он ждал, когда проедет поезд. У подозреваемого при себе был обнаружен украденный телефон синего цвета. Но мужчина заявил, что нашел его на улице.
- Однако по записям с камер видеонаблюдения было установлено, что одна из посетительниц МФЦ забыла свой телефон на скамейке и ушла. Напротив сидел подозреваемый, который, заметив забытый гаджет, пересел и положил его в карман. После чего встал и вышел из здания, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанный, ранее судимый житель Заиграевского района, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Телефон вернули владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Житель Бурятии прикарманил чужой телефон в МФЦ
Происшествия, Фото:
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