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В Иркутской области будут судить 20-летнего курьера мошенников

В Иркутской области будут судить 20-летнего курьера мошенников
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек забирал деньги обманутых пенсионерок

В Братске предстанет перед судом 20-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве в отношении пожилых людей.

В апреле в полицию поступили заявления от четырёх пенсионерок о хищении денег. Общий материальный ущерб составил свыше 600 тысяч рублей.

Мошенники обманывали пожилых граждан по одной из их отработанных схем.

- Пенсионеркам звонили неизвестные и сообщали о том, что по вине их внучек или дочерей совершено дорожно-транспортное происшествие, в результате которого причинён вред здоровью одному из участников аварии. Для освобождения родственниц от уголовной ответственности необходимо передать через курьера денежные средства. Позже домой к потерпевшим приходил мужчина и забирал деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейским удалось вычислить курьера аферистов. Им оказался 20-летний местный житель. Со слов задержанного, такой способ заработка он нашёл в интернете.

Уголовное дело в отношении молодого человека направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кто нанял курьера, не установлено.

мошенничество

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