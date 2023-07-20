Молодой человек забирал деньги обманутых пенсионерок
В Братске предстанет перед судом 20-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве в отношении пожилых людей.
В апреле в полицию поступили заявления от четырёх пенсионерок о хищении денег. Общий материальный ущерб составил свыше 600 тысяч рублей.
Мошенники обманывали пожилых граждан по одной из их отработанных схем.
- Пенсионеркам звонили неизвестные и сообщали о том, что по вине их внучек или дочерей совершено дорожно-транспортное происшествие, в результате которого причинён вред здоровью одному из участников аварии. Для освобождения родственниц от уголовной ответственности необходимо передать через курьера денежные средства. Позже домой к потерпевшим приходил мужчина и забирал деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейским удалось вычислить курьера аферистов. Им оказался 20-летний местный житель. Со слов задержанного, такой способ заработка он нашёл в интернете.
Уголовное дело в отношении молодого человека направлено в суд для рассмотрения по существу.
Кто нанял курьера, не установлено.
В Иркутской области будут судить 20-летнего курьера мошенников
Происшествия, Фото:
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