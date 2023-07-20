Забайкалец украл 85 тонн угля у обогатительной фабрики

Причинённый ущерб составил 250 тысяч рублей
В Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края произошла крупная кража на обогатительной фабрике. Оттуда украли 85 тонн угля.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался работник предприятия, который дал признательные показания.
- В ночное время подозреваемый загружал машины углём и выгружал в условном месте недалеко от предприятия. За месяц злоумышленник вывез 16 грузовых машин угля, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере». По этой статье законодательством предусмотрено до шести лет лишения свободы.
Похищенный уголь вернули законному владельцу.
Свою вину он не признал
Он действует в Иволгинском районе
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