Забайкалец украл 85 тонн угля у обогатительной фабрики





В Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края произошла крупная кража на обогатительной фабрике. Оттуда украли 85 тонн угля.Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался работник предприятия, который дал признательные показания.- В ночное время подозреваемый загружал машины углём и выгружал в условном месте недалеко от предприятия. За месяц злоумышленник вывез 16 грузовых машин угля, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере». По этой статье законодательством предусмотрено до шести лет лишения свободы.Похищенный уголь вернули законному владельцу.