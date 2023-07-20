Инцидент произошёл в Северобайкальске
В городе Северобайкальск в Бурятии семилетнего ребёнка укусила собака. Инцидент произошёл в среду, 19 июля, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».
Известно, что собака напала на проспекте Ленинградский, возле пятиэтажного дома.
- Укус не был спровоцирован, - отмечается в районной группе.
Домашняя или бродячая собака напала – пока неизвестно. Обстоятельства устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии наблюдается удручающая статистика по числу пострадавших от укусов собак детей. Количество укушенных детей в возрасте до 17 лет увеличилось почти на треть: с 269 до 367 случаев.
В Бурятии собака покусала семилетнего ребёнка
Происшествия, Фото:
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