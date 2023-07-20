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В Туве продлили карантин в очаге заболевания сибирской язвой

В Туве продлили карантин в очаге заболевания сибирской язвой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он будет действовать до 30 июля

Решение о продлении действия ограничительных мероприятий на территории местечка «Даг-Арты» села Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района Тувы, где в конце июня был выявлен и подтверждён факт заражения сибиркой язвой домашнего скота, а затем и человека, было принято 19 июля на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В ходе заседания члены комиссии обсудили ход принимаемых межведомственных санитарно-эпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий, работу оперативного штаба по предотвращению распространения сибирской язвы, действующего на территории села Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района.

По итогу совещания было принято ряд решений. Службе ветеринарии республики необходимо представить сведения о вакцинации сельскохозяйственных и домашних животных против сибирской язвы в разрезе эпизоотического очага, неблагополучного населённого пункта и угрожаемой зоны. Министерству здравоохранения рекомендовано увеличить ежегодный плановый охват вакцинацией против сибирской язвы населения Барун-Хемчикского района из группы риска.

Напомним, что из очага заболевания на лечение в республиканскую инфекционную больницу поступили с диагнозом «сибирская язва» пять пациентов. Состояние одного из них при поступлении было тяжёлым, двух – средней тяжести и ещё двух – лёгкой степени.

Позже в министерстве здравоохранения сообщили, что 17 июля больные отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию. Но 18 июля, после самовольного ухода из больницы, молодые люди отозвались на приглашение и прошли осмотр в инфекционном отделении Барун-Хемчикского ММЦ. На момент обращения у одного из них отмечена эпителизация и он будет официально выписан, готовится к выписке ещё один из пациентов, а также больной, который оставался на лечении в республиканской инфекционной больнице. Два пациента пока остаются под наблюдением медиков с посещением на дому.

Главный врач республиканской инфекционной больницы, кандидат медицинских наук Анна Сарыглар ранее заявила, что случаи передачи сибирской язвы от человека к человеку крайне редки. В Туве таких случаев не регистрировалось за всю историю, пишет официальный портал Республики Тыва.

Тува сибирская язва карантин

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