Пассажиры едва не выпали на дорогу из-за водителя
Доследственная проверка началась в Чите по информации о водителе маршрутки, который резко маневрировал и открывал дверь во время движения. Сообщается, что водитель психанул после недовольства пассажира.
- 19 июля в средствах массовой информации появились данные о том, что в Чите водитель маршрутного такси во время движения производил резкие манёвры, которые могли привести к травмированию пассажиров. В публикации говорится, что водитель автомобиля после претензии пассажира о несоблюдении графика маршрута начал выполнять резкие манёвры, открывать дверь автомобиля во время движения. По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - сообщило региональное следственное управление.
Следователи СК установят и опросят пассажиров и водителя той самой маршрутки. Также следователи получат объяснения от индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по перевозке пассажиров. Будут изучены необходимые документы.
В Чите следователи проверят информацию о психанувшем маршрутчике
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