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В Бурятии сгорел дом

Происшествия, 
Площадь пожара составила 160 квадратов

19 июля в шестом часу вечера в селе Бичура загорелся частный дом. Пожар произошёл в переулке Октябрьский.

Огонь потушили за 40 минут, сообщается в группе «Бичура-инфо. 24/7».

Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Всего к тушению было привлечено 18 человек и девять единиц техники.

Причина устанавливается.
пожар

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