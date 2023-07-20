В Бурятии сгорел дом

Площадь пожара составила 160 квадратов



19 июля в шестом часу вечера в селе Бичура загорелся частный дом. Пожар произошёл в переулке Октябрьский.



Огонь потушили за 40 минут, сообщается в группе «Бичура-инфо. 24/7».



Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Всего к тушению было привлечено 18 человек и девять единиц техники.



Причина устанавливается.

